Ata Tohumları Yeniden Canlanıyor

Gaziantep'te başlatılan "Ata Tohumları Kadın Çiftçilerin Elinde Yeniden Yeşeriyor Projesi" ile tohumda dışa bağımlılığın azalması ve uluslararası alanda tohum başlığında rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje için Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Tarım Okulu'nda Yerel Tohum Gen Bankası oluşturuldu.

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilden toplam 97 çeşit ticari öneme sahip ata tohumu, oluşturulan gen bankasına alınırken bölgede faaliyet gösteren kadın üreticilerin eliyle çoğaltılıyor.

Toplanan çeşitlerin yüzde 90'nı tescilsiz ürün olduğundan Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından tescil çalışmaları da yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, Güneydoğu'daki 9 ildeki ata tohumlarını gen bankada toplamaya başladıklarını belirtti.

Şu anda 97 çeşit gen bankasında tohum bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Bu 97 çeşit tohumun 3 farklı lokasyonda çoğaltılmasını sağlamaktayız. Gelen tohumlar gen bankamıza özel paketlerde vakumlanarak tarihleriyle beraber stoklanıyor. Daha sonra da çiftçilerimize buradan dağıtım gerçekleştiriyoruz. Amacımız, bölgemizdeki kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumu ve yerel çeşitlerin gen bankamızda sürekliliğini sağlamaktır." dedi.