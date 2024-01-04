 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atakum Belediyesi, Ata Sahne Sanat Merkezi'ni Halkın Kullanımına Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Atakum Belediyesi, Ata Sahne Sanat Merkezi'ni Halkın Kullanımına Açıyor

Samsun Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yıllar içerisinde atıl hale gelen yapıyı Ata Sahne Sanat Merkezi olarak halkın kullanımına kazandırmak için çalışmaların sona geldiğini açıkladı. Yapı, modern ve çağın şartlarına uygun olarak projelendirildi ve tamamlanma aşamasına getirildi. Ata Sahne Sanat Merkezi, tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği salonlar, kütüphane, sergi salonu ve diğer tesislerle donatılmış olacak. Başkan Deveci, merkezin kentimizin kültür, sanat ve turizm hayatına katkı sunacağını ve ulusal-uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

04.01.2024 - 18:02,
Abone Ol

SAMSUN Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 2012 yılında çok amaçlı salon olarak planlanan ve yapımı yarım kalarak yıllar içerisinde atıl hale gelen yapıyı, Ata Sahne Sanat Merkezi olarak Atakum halkına kazandırmak için başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

Çok Amaçlı Salon olarak 2012 yılında planlanan ancak aradan geçen yıllar içerisinde, ilgisizlikten kaynaklı tahribatlar nedeniyle neredeyse kullanılamaz hale gelen yapı, Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü mühendisleri ve mimarları tarafından yeniden modern, çağın şartlarına uygun ve Atakum'un ihtiyaç duyduğu şekilde projelendirildi. Atıl duruma gelmeden önce yüzde 40 oranında inşaatı tamamlanan yapıda, hızla çalışmalar başlatılarak yüzde 90 seviyesine getirildi. En kısa sürede tamamlanarak Atakum halkına kazandırılacak Ata Sahne Sanat Merkezi içerisinde tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği akustik ve profesyonel ses ışık sistemi projeleri ile gerekliliklerinin tümü karşılanmış olan 550 kişilik konferans salonu, kütüphane ve imza günler gibi etkinliklerin düzenlenebileceği sergi salonu, uygun sayıda ve yeterlilikte sanatçı soyunma odaları, teknik ve idari ofislerin yer aldığı, tüm faaliyetler için uygun fuaye alanları yer alacak.

ÜLKEMİZ İÇİN DE ÖNEMLİ BİR ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

2012 yılında yapımına başlanan ancak tamamlanamayan atıl haldeki çok amaçlı salonun ihtiyaca yönelik olarak Ata Sahne Sanat Merkezi adıyla yeniden projelendirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 'Atıl bir yapının halkın kullanımına kazandırması ve verdiği fayda açısından çok başarılı bir örnek olan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nin ardından kentimize Ata Sahne'yi kazandıracağımız için çok heyecanlıyız. Ata Sahnet Sanat Merkezi'nin Atakum'un kültür, sanat ve turizm hayatına katkı sunarak kentimizin cazibe merkezi olma özelliğini güçlendireceğini ve kente farklı bir renk katacağını biliyorum. Bu merkez, Atakum'un kültürel zenginliğini artırırken, sanatseverler için önemli bir buluşma noktası olacak. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak turistlerin ilgisini çekecek ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak. Kentimiz, hem ulusal hem de uluslararası olarak sanatın birçok dalına ev sahipliği yaparak; sadece Samsun için değil, ülkemiz için de önemli bir örnek teşkil ediyor. Ata Sahne, hem komşuluk hukukumuzun hem de sanat dallarımızın kentimizde gelişmesi için oldukça değerli. Merkezimizi en kısa sürede komşularımızın hizmetine sunacağız' dedi. (DHA)

Atakum Belediyesi, Ata Sahne Sanat Merkezi\'ni Halkın Kullanımına Açıyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cemil Deveci, Samsun, Sanat, Kültür, Belediye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atakum Belediyesi, Ata Sahne Sanat Merkezi'ni Halkın Kullanımına Açıyor - Son Dakika


18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:14
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum

Son Dakika
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 18:26:55. #1.13#
SON DAKİKA: Atakum Belediyesi, Ata Sahne Sanat Merkezi'ni Halkın Kullanımına Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement