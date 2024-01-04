Atakum Belediyesi, Ata Sahne Sanat Merkezi\'ni Halkın Kullanımına Açıyor

SAMSUN Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 2012 yılında çok amaçlı salon olarak planlanan ve yapımı yarım kalarak yıllar içerisinde atıl hale gelen yapıyı, Ata Sahne Sanat Merkezi olarak Atakum halkına kazandırmak için başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

Çok Amaçlı Salon olarak 2012 yılında planlanan ancak aradan geçen yıllar içerisinde, ilgisizlikten kaynaklı tahribatlar nedeniyle neredeyse kullanılamaz hale gelen yapı, Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü mühendisleri ve mimarları tarafından yeniden modern, çağın şartlarına uygun ve Atakum'un ihtiyaç duyduğu şekilde projelendirildi. Atıl duruma gelmeden önce yüzde 40 oranında inşaatı tamamlanan yapıda, hızla çalışmalar başlatılarak yüzde 90 seviyesine getirildi. En kısa sürede tamamlanarak Atakum halkına kazandırılacak Ata Sahne Sanat Merkezi içerisinde tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği akustik ve profesyonel ses ışık sistemi projeleri ile gerekliliklerinin tümü karşılanmış olan 550 kişilik konferans salonu, kütüphane ve imza günler gibi etkinliklerin düzenlenebileceği sergi salonu, uygun sayıda ve yeterlilikte sanatçı soyunma odaları, teknik ve idari ofislerin yer aldığı, tüm faaliyetler için uygun fuaye alanları yer alacak.

ÜLKEMİZ İÇİN DE ÖNEMLİ BİR ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

2012 yılında yapımına başlanan ancak tamamlanamayan atıl haldeki çok amaçlı salonun ihtiyaca yönelik olarak Ata Sahne Sanat Merkezi adıyla yeniden projelendirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 'Atıl bir yapının halkın kullanımına kazandırması ve verdiği fayda açısından çok başarılı bir örnek olan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nin ardından kentimize Ata Sahne'yi kazandıracağımız için çok heyecanlıyız. Ata Sahnet Sanat Merkezi'nin Atakum'un kültür, sanat ve turizm hayatına katkı sunarak kentimizin cazibe merkezi olma özelliğini güçlendireceğini ve kente farklı bir renk katacağını biliyorum. Bu merkez, Atakum'un kültürel zenginliğini artırırken, sanatseverler için önemli bir buluşma noktası olacak. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak turistlerin ilgisini çekecek ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak. Kentimiz, hem ulusal hem de uluslararası olarak sanatın birçok dalına ev sahipliği yaparak; sadece Samsun için değil, ülkemiz için de önemli bir örnek teşkil ediyor. Ata Sahne, hem komşuluk hukukumuzun hem de sanat dallarımızın kentimizde gelişmesi için oldukça değerli. Merkezimizi en kısa sürede komşularımızın hizmetine sunacağız' dedi. (DHA)