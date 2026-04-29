Atakum'da çiftçiye 100 bin adet sebze fidesi desteği
Atakum'da çiftçiye 100 bin adet sebze fidesi desteği

29.04.2026 12:01
Atakum Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle kırsal mahallelerdeki üreticilere 100 bin adet sebze fidesi dağıtılıyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye, çiftçiye 100 bin adet sebze fidesi desteğinde bulundu. Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında domates, biber, patlıcan gibi yazlık sebze fideleri, kırsal mahallelerdeki ailelere teslim ediliyor. İlk olarak Karaoyumca Mahallesi'nde dağıtılan fideler, mahalle halkı tarafından sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, ziraat mühendisleri tarafından fidelerin dikimi ve bakımı hakkında bilgilendirildi.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, 31 mahallede 100 bin adet fide dağıtımı yapacaklarını belirterek, 'Bundan sonraki fidelerimizi kendi seralarımızda üreteceğiz' dedi. Kırsal Hizmetler Müdürü Eylem Oktay Aktaş, toprak hazırlığı ve hava sıcaklığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Belediye Meclis Üyesi Murat Akar, 'Her zaman çiftçimizin yanındayız' derken, Kent Konseyi üyeleri de desteğin aile ekonomisine katkı sağladığını ifade etti. Üreticiler, Başkan Serhat Türkel'e teşekkür etti.

