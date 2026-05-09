Atakum'da Deniz Yosunları Sorunu

Samsun'un Atakum ilçesinde kıyıya yakın bazı noktalar, halk arasında "deniz marulu" adı verilen yosun türüyle kaplandı.

Yat Limanı'nda son günlerde gözlemlenen deniz yosunları limanda yeşil örtü oluşturdu.

Artan hava sıcaklıkları ve durgun su nedeniyle deniz yüzeyi yosun tabakasıyla kaplanırken, liman içinde su sirkülasyonunun az olması nedeniyle yosunların görsel kirliliğin yanı sıra kokuya da neden olduğu bildirildi.

Liman içindeki yosun tabakası dron ile havadan görüntülendi.