Atanamayan Sağlık Çalışanları Protesto Etti - Son Dakika
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Atanamayan Sağlık Çalışanları Protesto Etti

16.06.2026 14:26
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Genç Sağlık Sendikası, 2024 KPSS atamaları için ek kontenjan talep etti, Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Genç Sağlık Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, paydaş sendika temsilcileri ve atanamayan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Yapılan ortak açıklamada, "2024 KPSS sağlık atamaları için ek kontenjan açıklanmalıdır. Atama bekleyen sağlıkçılar daha fazla belirsizliğe mahküm edilmemelidir" denildi.

Genç Sağlık Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, paydaş sendika temsilcileri ve atanamayan sağlık çalışanları, 2024 KPSS puanlarıyla atama yapılması ve ek kontenjan talebini dile getirmek için Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

"2 yıl geçerli puana tek atama olmaz" yazılı pankartın ardında toplanan sağlıkçılar, KPSS'den 80'in üzerinde puan almalarına rağmen atanamadıklarını belirten, dövizler taşıdılar."

Yapılan ortak basın açıklamasını Genç Sağlık Sendika Sözcüsü Dr. Aras Ali Altıntaş yaptı. "Bugün burada sadece bir atama talebini dile getirmek için değil, yıllardır emeği görmezden gelinen yüz binlerce atama bekleyen sağlıkçının sesi olmak için toplandık" diyen Altıntaş, şunları söyledi:

"2024 KPSS'ye giren sağlık emekçileri, aylarca, yıllarca emek verdi. Kimisi ailesinden uzak kaldı, kimisi bir işte çalışırken bir yandan da gece gündüz ders çalıştı, kimisi hayattan ve sosyal yaşamından vazgeçti. Çünkü hepsinin ortak bir hayali vardı: Bu ülkeye sağlık hizmeti sunabilmek. Bugün ise genç sağlıkçılar diplomalarıyla birlikte beklemeye mahkum ediliyor. Hastanelerde personel eksikliği büyüyor, sağlık çalışanlarının iş yükü her geçen gün artıyor. Ancak buna rağmen yüz binlerce atanmayı bekleyen sağlıkçı görmezden geliniyor. Burada gördüğünüz gençlerin boynunda kartonlar var. O kartonlarda bölümleri, KPSS puanları ve tek bir ifade yazıyor: Atanamadı. Eskiden idam mahkümları infaza götürülürken aynı kartonlar boyunlarına asılır ve idam edilirdi. Bugün Sağlık Bakanlığı, 2026 KPSS'yi bekleyerek bu gençlerin umudunu, hayallerini ve geleceğini idam ediyor. Çünkü bugün bu ülkede yüksek puan almak yetmiyor, yıllarını eğitime vermek yetmiyor, fedakarlık yapmak yetmiyor, gençler artık hayallerini değil, bekleyişlerini taşıyor. Biz kimseyi suçlamak için değil, görülmeyeni göstermek için buradayız. Bugün burada sessiz duran her sağlıkçı aslında şunu haykırıyor: Biz hazırız. Biz bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz ama sesimizi duyan yok."




"BİNLERCE SAĞLIKÇI GÖRMEZDEN GELİNMEMELİDİR"



Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapan Altıntaş, "2024 KPSS sağlık atamaları için ek kontenjan açıklanmalıdır. Atama bekleyen sağlıkçılar daha fazla belirsizliğe mahküm edilmemelidir. Sağlık sistemi personel eksikliğiyle mücadele ederken, hazır bekleyen binlerce sağlıkçı görmezden gelinmemelidir. Bizler emeğin değersizleştirilmesine alışmayacağız. Gençlerin umutlarının tüketilmesine sessiz kalmayacağız. Çünkü biliyoruz ki emeğin sesi yükselmezse adalet sessizleşir" dedi.
Altıntaş'ın ardından söz alan atanamayan sağlıkçı, "Hakkımız yenmesin, bizler de atanalım. Milletimize hizmet edelim istiyoruz" dedi.
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atanamayan Sağlık Çalışanları Protesto Etti - Son Dakika

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