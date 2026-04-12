"Ataşehir Ata Koşusu"Nda Bin 200 Sporcu Ter Döktü
"Ataşehir Ata Koşusu"Nda Bin 200 Sporcu Ter Döktü

12.04.2026 13:59  Güncelleme: 15:27
Ataşehir’de düzenlenen “Ataşehir Ata Koşusu” büyük bir rekabet ve ödül heyecanına sahne oldu. Yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 1200 yarışmacının 3 farklı kategoride katıldığı koşuda, dereceye giren koşuculara kupa ve para ödüllerini Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel verdi.

Kamera: Hakan KAYA

Ataşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen "Ataşehir Ata Koşusu" yüzlerce sporcuyu "İyiliğe Koş, Ataşehir'de Buluş" sloganıyla aynı parkurda bir araya getirdi. İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirilen yarış; 5 kilometre, 10 kilometre ve Çocuk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride düzenlendi. İstanbul'da uzun soluklu bir spor geleneğinin temellerini atmayı hedeflediği belirtilen organizasyon, büyük bir rekabet ve ödül heyecanına sahne oldu.

Başkan Adıgüzel de koşuya katıldı

Yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık bin 200 yarışmacının katıldığı koşu, Turgut Özal Bulvarı Migros Genel Müdürlüğü önünden başlayarak, Ataşehir'i 10 kilometre dolaştıktan sonra yine aynı noktada son buldu. 10 kilometre Genel Klasman yarışında; erkekler ve kadınlarda ayrı ayrı olarak ilk 8'e dahil olanlar ile 11 farklı yaş grubunda ilk 3'e giren yarışçılara para ödülü verilirken, ayrıca yarışları bitiren tüm katılımcılara da katılım madalyası ve online sertifika sunuldu.

Ata Koşusu'na eşi Elif Duygu Adıgüzel ile birlikte katılarak 10 kilometre yarışını tamamlayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yarış başlamadan önce tüm koşuculara başarılar diledi. Sağlıklı bir yaşam için sporun önemini vurgulayan Başkan Adıgüzel, sportif faaliyetlerin Ataşehir'de yaygınlaşmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de koşuya katılarak, ödül töreninde yer aldı.

Birinciler 25'er bin lira ödül kazandı

10 kilometrelik parkur birinciliğini kadınlar kategorisinde Damla Çelik, erkekler kategorisinde Adel Mechaal elde ederek, 25'er bin TL'lik para ödülü kazandı. Yarışmayı Erkekler Kategorisinde; ikinci sırada Obadiah Kiplangat, üçüncü sırada Abdulhalik Çağıran bitirdi. Kadınlar Kategorisinde ise koşuyu; ikinci sırada Dilay Yıldızhan ve üçüncü sırada Gamze Altuntaş bitirdi. Yarışmanın 5 kilometre parkurunu kadınlarda 1. sırada Serap Alımlı bitirirken, 2. sırada Aslı Şerife Sertçelik, 3. sırada Sevda Şahin Mırız yer aldı. Erkeklerde ise 1. sırayı Öncü Telek, 2. sırayı Arif Avcı ve 3. sırayı Haşim Girgin aldı.

Adıgüzel: "Öncelikle, spor yaptığımız için çok mutluyuz"

Organizasyonun ödül töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hem parkurun zorluk derecesine hem de sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Başkan Adıgüzel, Ataşehir'de sporla bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirerek, parkurun düşündüklerinden daha zorlu olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"12 Nisan sabahı Ataşehir'de hep birlikte buluştuk. Ben de biraz önce 10K yarışını tamamladım. Açık söylemek gerekirse çok da kolay bir parkur değilmiş. Yokuşları olan bir parkur. Ama hep birlikte bu güzel koşuyu tamamladık. Öncelikle spor yaptığımız için çok mutluyuz."

Uluslararası katılım ve rekor performanslar

Yarışa yönelik uluslararası katılıma dikkat çeken Başkan Adıgüzel, dereceye giren sporculara ilişkin "Ata Koşusu'nda başarılı sporcularımız birinciliğe koştular. Kenya'dan gelen arkadaşımız bugün Ataşehir'de koştu ve ikinci oldu. Yine birincimiz ve üçüncümüz de yurt dışından gelen misafirlerimiz. Ama sadece onlar rekor kırıp 29 dakikada 10 kilometreyi koşmadılar. Aynı zamanda çocuklarımız da koştu, kendi kişisel başarılarını artırdılar. 5K'da koşanlar oldu. Bu çok güzel bir başarı." dedi.

Koşunun her yaştan katılımcıya açık olduğuna vurgu yapan Başkan Adıgüzel, 80 yaşındaki bir katılımcıyı örnek göstererek şu sözlerle katılımcılara seslendi:

"Ahmet amcamız burada, 80 yaşında koşuyu tamamladı. Bir alkış istiyorum. Aslında herkesin kendisini alkışlamasını istiyorum. Çünkü spor önce kendimiz için yaptığımız, sonra fiziksel sağlığımız için yaptığımız bir aktivite. Sadece sporcular şampiyonluğa koşmuyor, burada herkes kendisi için koşuyor."

Ataşehir'de spor herkes için

Ataşehir'de sporu bir yaşam kültürü haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Adıgüzel, ilçede hayata geçirilecek yeni spor tesisinin açılacağını şu sözlerle duyurdu:

"Bizim bir hedefimiz var; Ataşehir'de her komşumuzun spor yaptığı bir ortamı yaratmak, yediden yetmişe her komşumuzun sporun içinde olmasını sağlamak, Ataşehir'de sporu bir kültür haline getirmek. 17 mahallemizde bu konuda çalışıyoruz. Yeni spor tesislerini sizlere sunuyoruz. Haftaya buradan yürüme mesafesinde olan 5 bin metrekarelik bir spor tesisi ve sosyal tesisi de yine birlikte açıyor olacağız, hepinizi bekliyoruz."

Mahallelerde ve parklarda sürdürülen spor faaliyetlerine de değinen Başkan Adıgüzel, ücretsiz hizmetlere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yine sadece mahallelerimizin kapalı alanlarında değil, parklarında da spor yaptırıyoruz. Her yaştan Ataşehirliye yönelik yaz okullarımız, kış okullarımız var. Çocuklarımızın, gençlerin, her yaştan Ataşehirlinin Atafit'te yine ücretsiz olarak sporla buluşmasını sağlıyoruz."

Konuşmasını birlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlayan Başkan Adıgüzel, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. İyiliğe koşuyoruz, iyiliğe koşmaya devam edeceğiz. Bugün hep birlikte koştuk, yarın iyiliğe başka bir yerde, sosyal bir alanda koşacağız. Aşevimizde koşacağız, ücretsiz beslenme paketinde koşacağız ama Ataşehir hep iyilikle anılacak. Bu organizasyona emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki Ataşehirliyiz, iyi ki bugün burada sizlerle birlikteyiz. Atamızın izinde hep birlikte yürümeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu
“Komşu“ Işın Karaca’yı deport etti: Milli bir meseleymiş "Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
“Sultan Süleyman“ esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi "Sultan Süleyman" esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:59
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
