Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel Görevden Uzaklaştırıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adıgüzel'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet almak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Nisan 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, Onursal Adıgüzel'in İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.