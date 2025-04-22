Ataşehir Belediyesi 23 Nisan'ı Renkli Etkinliklerle Kutlayacak

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliklerde, resmi törenlerin yanı sıra Ataşehir'in farklı noktalarında gün boyu sürecek çocuk şenlikleri, konserler, atölyeler ve sahne gösterileri yer alacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ataşehir'de coşkuyla karşılanıyor. Ataşehir Belediyesi tarafından Ataşehir Festival Park ve Kayışdağı 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenecek etkinliklerde, çocuklar ve aileleri keyifli bir gün yaşayacak. Kutlamalar, saat 10.00'da Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayacak. Ardından saat 10.30'da Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda gerçekleştirilecek resmi tören programı şiirler, oratoryolar, halk oyunları ve müzikli gösterilerle devam edecek.

Ataşehir Festival Park ve Kayışdağı Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı, 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında saat 12.00'den itibaren minik ziyaretçileri ağırlayacak. Her iki alanda da saat 18.00'e kadar sürecek etkinliklerde dans gösterimi, illüzyonist gösterisi, karaoke, zumba, bubble show gibi aktiviteler yer alacak. Gün boyunca Ataşehir Festival Park ve Kayışdağı 80. Yıl Parkı'nda gerçekleşecek konser programlarıyla çocuklar keyifli anlar yaşayacak. Bayram günü 12.00-17.00 saatleri arasında Ataşehir Belediyesi'nin bando ekibi tır üzerinde mahalleleri dolaşarak marşlarla bayram coşkusunu şehre yayacak.

Ataşehir Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Ataşehir Amatör Spor Kulüpleri Birliği iş birliğinde düzenlenecek U11 Futbol Turnuvası, saat 09.00- 16.00 arasında İBB Esatpaşa Stadı'nda gerçekleşecek. İlçedeki amatör spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleşecek turnuva, sporun birleştirici gücü çocuklar ile buluşacak.