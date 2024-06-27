Ataşehir Belediyesi İnönü Mahallesi\'nde hizmet seferberliği başlattı

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin başlattığı hizmet seferberliğinin ilk durağı, İnönü Mahallesi oldu.

Ataşehir Belediyesi, farklı birimlerden ekipleriyle alana inerek hizmet seferberliği başlattı. Mahallelere hızlı ve yoğun hizmet sunulan uygulamanın ilk durağı İnönü Mahallesi'nde, geniş kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

100'ü aşkın personelin görev aldığı çalışmada, 2 iş makinesi, 3 kamyon, 1 asfalt robotu ve temizlik araçları kullanıldı. İnönü Mahallesi Leylaklar Sokak çevresinde gerçekleştirilen bakım çalışmalarında Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilaçlama faaliyetlerini yürüttü; Temizlik İşleri Müdürlüğü sokaklardaki temizlik ve yıkama işlerini üstlendi; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ot biçme işlemlerini yaptı; Fen İşleri Müdürlüğü iş makineleriyle yol bakım ve onarımı ile hasarlı yolları onardı; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ise yollardaki atıkları toplayarak, çevrenin korunması için çalışmalarını sürdürdü. Zabıta ekipleri de çalışma alanında işleyişin başarılı şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik desteği sağladı.

"Mahalledeki her türlü temizlik, bakım ve düzenleme ihtiyacına cevap vereceğiz"

Temizlik faaliyetini yerinde denetleyen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "İnönü Mahalle'mizde büyük bir temizlik ve bakım çalışması başlattık. Ot biçiminden temizliğe, yol bakımdan ulaşım kontrolüne, geri dönüşümden zabıta işleyişine kadar tüm ekiplerimizle sahadayız. Mahallelerimizdeki her türlü temizlik, bakım ve düzenleme ihtiyacına hız kesmeden cevap vermeye devam edeceğiz" dedi.

Saha ekiplerinin görevlerini titizlikle yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Adıgüzel, "Bu tür katılımlar, yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışını pekiştiren ve şehir yönetimini daha şeffaf ve etkili hale getiren önemli adımlardır" diye konuştu.