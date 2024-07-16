Ataşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtacak - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtacak

Ataşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtacak

Ataşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlara aşure ikram edecek. Beş gün sürecek ikram programında, 35 bin kişilik aşure dağıtılması planlanıyor.

16.07.2024 16:07  Güncelleme: 16:14
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlara aşure ikram edecek. Beş gün sürecek ikram programında, 35 bin kişilik aşure dağıtılması planlanıyor.

Muharrem ayı dolayısıyla Ataşehir'de 5 gün sürecek programda; bolluğun, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan aşure dağıtımı yapılacak.

Aşure dağıtımı, 19 Temmuz Cuma günü başlayacak. Dağıtımın ilk gününde Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi'nde aşure kazanı kurularak, sıcak aşure ikramında bulunulacak. Aynı gün, Yeni Çamlıca Mahallesi Pazar Alanı, Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Cami, Mevlana Mahallesi Hacı Mehmet Uslu Cami, Küçükbakkalköy Mahallesi Merkez Cami, İnönü Mahallesi İlknur Cami ve Mimar Sinan Mahallesi İbrahim Ethem Cami önünde de aşure dağıtılacak.

Aşure dağıtımının ikincisi, 22 Temmuz Pazartesi günü Fetih Mahallesi Taksi Durağı önü, İnönü Mahallesi Semt Pazarı ve Mustafa Kemal Mahallesi Şükrü Sarıtaş Parkı önünde yapılacak. Dağıtım, 23 Temmuz Salı günü İçerenköy Mahallesi Semt Pazarı, Ferhatpaşa Mahallesi Pazar Alanı ve Atatürk Mahallesi Migros önünde devam edecek.

Program kapsamında 24 Temmuz Çarşamba günü, Esatpaşa Mahallesi Pazar Alanı, Yeni Sahra Mahallesi Pazar Alanı, Küçükbakkalköy Mahallesi Çok Amaçlı Semt Pazarı ve Örnek Mahallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi önünde aşure dağıtılacak. Dağıtımın son günü olan 25 Temmuz Perşembe günü ise Aşık Veysel Mahallesi Pazar Alanı, Kayışdağı Mahallesi Pazar Alanı ve Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi'nde aşure dağıtımı gerçekleştirilecek.

Dağıtımların tümü, saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: ANKA

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