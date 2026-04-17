Ataşehir'de 23 Nisan'a Özel Dijital Sanat Sergisi

17.04.2026 14:30  Güncelleme: 15:44
Ataşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların hayal gücünü dijital ortama taşıyan yeni bir sanat projesini hayata geçiriyor. "Sanat'ın Çocuk Kalbi" adıyla hazırlanan dijital resim sergisinde, çocukların "Kültür ve Sanat" temalı çizimleri sosyal medya aracılığıyla bir araya getirilerek toplu bir dijital sergi formatında kamuoyuyla paylaşılacak.

Son başvuru 22 Nisan

Proje kapsamında çocuklar tarafından hazırlanan çizimler, veliler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılacak ve @atasehirkultur hesabı etiketlenerek #AtaşehirKültür23NisanDijitalSergisi etiketi ile dijital sergiye dahil edilecek. Son katılım günü 22 Nisan olan etkinliğin, dijital sergi paylaşımları ve ana sergi yayını 23 Nisan'da yapılarak kamuoyuna duyurulacak. Dijital sergi, yalnızca sosyal medya üzerinden değil, aynı zamanda Ataşehir'deki kültür merkezlerinde yer alan dijital ekranlar aracılığıyla da vatandaşlarla buluşturulacak.

Ataşehir Belediyesi, bu proje ile çocukların sanatla kurduğu bağı güçlendirmeyi ve 23 Nisan'ın anlamını dijital çağın olanaklarıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

