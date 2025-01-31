Ataşehir Belediyesi'nin Şubat Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri Başlıyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, şubat ayını kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendirmek için hazırlıklarını tamamladı. Belediye, sanatseverleri tiyatrodan konsere, atölye çalışmalarından söyleşilere kadar geniş bir yelpazede etkinliklerle buluşturmayı hedefliyor.

Ataşehir Belediyesi, sanatın her dalına yer verdiği etkinlik takviminde konserden, tiyatroya, atölyeden, stand-up'a kadar birçok etkinliği halkla buluşturacak. Şubat ayı boyunca gerçekleşecek konserlerde, farklı müzik türlerinden sanatçılar sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Tiyatroseverler için de birbirinden özel oyunlar sahnede olacak. Çocuklar, hazırlanan atölye çalışmalarında ise hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Etkinlikler, 1 Şubat Cumartesi günü (yarın) AKM Şener Şen Sahnesi'nde saat 13.00 ve 15.00'te "Unutulmuş Çocuk Oyunları Diyarı" adlı çocuk etkinliği ve aynı gün saat 20.30'da "Mahşer-i Cümbüş Tiyatro Sporu" gösterisi ile başlayacak. İAKM Şener Şen Sahnesi'nde 2 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Borusan Quartet konseri ile klasik müzikseverler bir araya gelecek.

"Dilşad Çelebi ile Çocuklar için Yazarlık ve Drama Atölyesi" dört hafta sürecek

Şehir Tiyatroları "Gidiş Dönüş Moskova" adlı tiyatro oyunu, 4 Şubat Salı günü İAKM Şener Şen Sahnesi'nde gerçekleşecek. Düştepe Oyun Müzesi'nde 8 Şubat Cumartesi günü 7-9 yaş arası çocuklar için saat 13.00'te "Yaratıcı Maske Yapım Atölyesi" ve 9-11 yaş grubu için saat 14.00'te ikinci seans gerçekleştirilecek. Aynı gün, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 9-12 yaş arası çocuklar için saat 13.00'te "Kemal Gökhan ile Öykü Kitabı Atölyesi" düzenlenecek. "Bir Bilmecem Var Çocuklar" adlı çocuk tiyatrosu da 8 Şubat'ta minik seyircilerini bekliyor olacak. Yine aynı gün Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi'nde "Dilşad Çelebi ile Çocuklar için Yazarlık ve Drama Atölyesi" 8, 15, 22 Şubat ve 1 Mart Cumartesi günleri, dört hafta boyunca devam zorunluluğuyla gerçekleşecek.

Şehir Tiyatroları "Kuğu'nun Şarkısı" ile sahnede olacak

Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde 9 Şubat Pazar günü ise saat 12.00'de çocuklar için "Ceko ile Pepo" adlı tiyatro gösterisi sahnelenecek. Aynı gün, Düştepe Oyun Müzesi'nde 7-8 yaş arası çocuklar için saat 13.00'te "Takı Tasarım Atölyesi" ve 9-10 yaş arası çocuklar için 14.00'te ikinci seans düzenlenecek. Ayrıca, 9 Şubat'ta 12.00 ve 14.00 seanslarında "Bir Bilmecem Var Çocuklar" adlı Eti Çocuk Tiyatrosu gösterisi de İAKM Şener Şen Sahnesi'nde sahnelenecek. Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde 11 Şubat Salı günü saat 20.00'de "Kardeşlerimi Arıyorum" adlı yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. Aynı tarihte, Şehir Tiyatroları "Kuğu'nun Şarkısı" adlı oyun, İAKM Şener Şen Sahnesi'nde gerçekleşecek.

İAKM Şener Şen Sahnesi'nde 13 Şubat Perşembe günü ise saat 20.30'da Miray Akovalıgil'in "Ya Bende Bir Şey Yoksa" adlı stand-up gösterisi yer alacak. "Öteki Hikaye" adlı oyun da 14 Şubat Cuma günü İAKM Şener Şen Sahnesi'nde saat 20.00'de sahnelenecek. Düştepe Oyun Müzesi'nde 15 Şubat Cumartesi günü 4-7 yaş arası çocuklar için saat 13.00'te "Çorap Kukla Atölyesi" ve 8-11 yaş arası çocuklar için saat 14.30'da ikinci seans yapılacak.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde 16 Şubat Pazar günü saat 12.00'de "Ali Baba ve Kırk Haramiler" adlı çocuk tiyatrosu izlenebilecek. Yine 16 Şubat'ta İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Tatlı Rüyalar" adlı çocuk tiyatrosu saat 12.00'de gerçekleşecek. Aynı gün, Düştepe Oyun Müzesi'nde 7-8 yaş arası çocuklar için saat 13.00'te "Heykel Atölyesi" ve 9-11 yaş arası çocuklar için saat 14.00'te ikinci seans gerçekleştirilecek. Ayrıca, 16 Şubat'ta İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de "Tatlı Rüyalar" adlı çocuk tiyatro gösterisi sahnelenecek.

"Dracula Müzikali" seyirciyle buluşacak

Şehir Tiyatroları, 18 Şubat Salı günü "Uçurtmanın Kuyruğu" İAKM Şener Şen Sahnesi'nde gerçekleşecek. "Ben Yunus Yılmaz-Olay Yeri İnceleme Stand Up", 19 Şubat Çarşamba günü İAKM Şener Şen Sahnesi'nde saat 19.00'da seyirci ile buluşacak. Aynı tarihte saat 20.30'da "Dracula Müzikali" İAKM Şener Şen Sahnesi'nde gerçekleşecek. Düştepe Oyun Müzesi'nde 22 Şubat Cumartesi günü 4-7 yaş arası çocuklar için saat 13.00'te "Bez Bebek Atölyesi" ve 8-11 yaş arası çocuklar için saat 14.30'da ikinci seans düzenlenecek.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde 23 Şubat Pazar günü saat 12.00'de "Tatlı Rüyalar" adlı çocuk tiyatrosu izlenebilecek. 23 Şubat'ta İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Ali Baba ve Kırk Haramiler çocuk tiyatrosu saat 12.00'de gerçekleşecek. Aynı gün, Düştepe Oyun Müzesi'nde 5-6 yaş arası çocuklar için saat 13.00'te "Anahtarlık Yapım Atölyesi" ve 7-8 yaş arası çocuklar için saat 14.00'te ikinci seans yapılacak. Ayrıca, 23 Şubat Pazar günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Ali Baba ve Kırk Haramiler" adlı çocuk tiyatrosu saat 12.00'de izlenebilecek.

"Meksika Açmazı" yüzleri güldürecek

Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde 25 Şubat Salı günü saat 20.00'de "Havva" adlı yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. Aynı gün İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde (İAKM) Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam'ın gösterisi "Meksika Açmazı" yüzleri güldürecek. "İçimizdeki Şeytan" adlı tiyatro oyunu ise 26 Şubat Çarşamba günü İAKM'de seyirciyle buluşacak.

Etkinlik programına Ataşehir Belediyesi'nin internet sayfasından erişilebilecek.