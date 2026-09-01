Ataşehir'de 5 Katlı Binanın Çatısında İzolasyon Sırasında Çıkan Yangın Hasar Bıraktı - Son Dakika
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Ataşehir'de 5 Katlı Binanın Çatısında İzolasyon Sırasında Çıkan Yangın Hasar Bıraktı

Ataşehir\'de 5 Katlı Binanın Çatısında İzolasyon Sırasında Çıkan Yangın Hasar Bıraktı
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Ataşehir'de 5 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak çatıda hasar oluştu. Polis, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

ATAŞEHİR'de 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binanın çatısında hasar oluştu.

Yangın, saat 14: 45 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıkan yangın büyüyerek çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddeyi trafik akışına kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ataşehir'de 5 Katlı Binanın Çatısında İzolasyon Sırasında Çıkan Yangın Hasar Bıraktı - Son Dakika
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