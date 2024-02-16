Ataşehir'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Ataşehir'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Ataşehir\'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Esatpaşa Mahallesi Boran Sokak'taki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de daire kullanılamaz hale geldi.

16.02.2024 13:51  Güncelleme: 13:54
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İstanbul Ataşehir'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esatpaşa Mahallesi Boran Sokak'taki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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