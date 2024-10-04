Ataşehir\'de Çatı Yangını

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İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmanın çatısına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Mevlana Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki apartmanın çatısına da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, iki binanın çatısında hasar oluştu.