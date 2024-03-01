Ataşehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ataşehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Ataşehir\'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adreste kaçak silah imalatı yapıldığını tespit etti. Operasyonda bir balistik yelek, 3 ruhsatsız silah, 3 şarjör, 3 top mermisi, hassas terazi, fişekler ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli E.S.Ç. emniyete götürüldü.

01.03.2024 19:13  Güncelleme: 19:17
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Ataşehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adreste kaçak silah imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüpheli E.S.Ç'yi ikametinde yakaladı.

Adreste yapılan aramada bir balistik yelek, ikisi parçalara ayrılmış 3 ruhsatsız silah, 3 şarjör, 3 top mermisi, hassas terazi, fişekler ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Malzemeler, bomba imha ekiplerince gerekli işlemler yapılarak muhafaza altına alındı.

Çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen şüpheli E.S.Ç. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Mimar, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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