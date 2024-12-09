Ataşehir\'de Kapkaç Olayı: Şüpheli Tutuklandı

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ATAŞEHİR'de kuyumcudan çıkan bir kadını uzun süre takip ettikten sonra omzundaki çantasını çalan kapkaç şüphelisi, polisin detaylı çalışması ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli N.G., tutuklandı.

Olay 7 Aralık günü İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcudan çıkan bir kadını uzun süre takip eden şüpheli, kadın apartmana gireceği sırada omzunda asılı olan çantayı çekerek aldıktan sonra kaçtı. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, kapkaç olayının yaşandığı apartmandan başlayarak 44 farklı güvenlik kamerasının görüntülerini izledi. İsminin N.G.(34) olduğu belirlenen şüpheli, Fındıklı Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

ALTIN VE DOLARI ALIP, ÇANTAYI BOŞ ARAZİYE ATMIŞ

Şüphelinin yapılan sorgusunda, çaldığı çantadaki 2 gram 24 ayar altın ve 10 dolar dövizi bir kuyumcuda nakit paraya çevirdiği, çantayı ise içindeki cep telefonu ile birlikte boş bir arsaya attığı öğrenildi. Ekiplerin belirlenen arsada yaptıkları çalışmada, çalınan çanta içindeki cep telefonu ile birlikte bulundu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli N.G., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.