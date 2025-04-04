Ataşehir'de Kent Bostanları İçin Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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Ataşehir'de Kent Bostanları İçin Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor

Ataşehir Belediyesi'nin doğal vaha alanları oluşturmak amacıyla kurduğu Kent Bostanları projesinde yeni kayıt dönemleri 4-9 Nisan 2025 tarihleri arasında başlayacak. Başvuruların ardından hak sahipleri belirlenecek.

04.04.2025 10:11  Güncelleme: 10:24
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ekim-dikim yaparak ürünlerini yetiştirebilecekleri bostan alanları sağladığı "Kent Bostanları" projesinde yeni dönem kayıtları başlıyor.

Şehirdeki yoğun yapılaşmanın ortasında doğal vaha alanları oluşturmayı hedefleyen Ataşehir Belediyesi, ilkini Barbaros Mahallesi'nde hayata geçirdiği kent bostanlarının ikincisini ise Mevlana Mahallesi'ne kurdu. Barbaros Mahallesi'nde bulunan Kent Bostanı'nın ilk döneminden altı ay boyunca 180 Ataşehirli faydalandı. Barbaros Kent Bostanı'nın ikinci dönemi ve Mevlana Kent Bostanı'nın ilk dönemi için kurayla yeniden hak sahipleri belirlenecek.

Kent bostanlarında kullanım hakkı kazanmak için gerekli başvurular, 'https://kentbostani.atasehir.bel.tr' adresi üzerinden gerçekleşecek. Başvuruların ardından da kullanım hakkı elde eden asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Başvurular, 4 ile 9 Nisan 2025 tarihleri arasında, çekilişler ise 10 Nisan'da yapılacak. Barbaros Kent Bostanı için 170 asil, 170 yedek hak sahibi, Mevlana Kent Bostanı için ise 165 asil, 165 yedek hak sahibi belirlenecek.

Başvuruda bulunmak için Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet etme, 18 yaş üzerinde olma ve bitki-böcek türü alerjik hastalıklara sahip olmama şartları bulunuyor. Ayrıca aynı haneden sadece bir başvuru kuraya katılabilecek ve daha önce Barbaros Kent Bostanı'nda hak sahibi olma şansı elde eden vatandaşlar, yeni dönemde başvuruda bulunamayacak.

Bostanların açılışında Ataşehir Belediyesi tarafından hak sahiplerine fide, önlük, çanta ve bostan araç kiti hediye edilecek; bostan sahipleri tarafından da ilave fide getirilebilecek.

Başvuru Bilgileri:

Barbaros ve Mevlana Kent Bostanları için başvuru kabul tarihi: 04.04.2025 - 09.04.2025

Çekiliş tarihi: 10.04.2025

Hak sahiplerini bilgilendirme: 11.04.2025

Barbaros Kent Bostanı için: 170 asil, 170 yedek hak sahibi

Mevlana Kent Bostanı için: 165 asil, 165 yedek hak sahibi

Başvuru linki: 'https://kentbostani.atasehir.bel.tr'

Başvuru Şartları:

-Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet etmek,

-18 yaş üzerinde olmak,

-Bitki-böcek türü alerjik hastalıklara sahip olmamak,

-Aynı haneden sadece bir başvuru kuraya katılabilecektir.

-Başvurular yalnızca bir Kent Bostanı için yapılıp, daha önce Barbaros Kent Bostanı'nda hak sahibi olma şansı elde eden vatandaşlar, yeni dönemde başvuruda bulunamayacaklardır.

Kullanım Şartları:

-Bostanlar; salı, perşembe günleri 10.30-19.00, cumartesi ve pazar günleri 8.30-17.00 saatleri arası açık olacaktır.

-Kent Bostanları, 12.00-13.00 saatleri arası kapalı olacaktır.

-Mevlana Kent Bostanı açılışında bulunan hak sahiplerine özel; fide, önlük, çanta ve bostan araç kiti hediye edilecektir.

-Bostanlarımızda açılış tarihinden itibaren sorumlu belediye personelimiz tarafından yoklama takibi yapılacak olup, hak sahiplerinin yoklama takip

çizelgelerini imzalamaları gerekmektedir.

-Dört kez üst üste bostan bakımı için gelmeyen vatandaşların hak sahipliği düşecek ve yedek listenin sıralaması doğrultusunda yeni hak sahibine

tahsis edilecektir.

-Ekim alanlarında yapılması gereken sulama, çapalama, budama, temizleme gibi işlemlerden Ataşehir Belediyesi'nin görevlileri sorumlu değildir, bostan sahipleri tarafından yapılması gerekmektedir.

-Bostanlarda hiçbir şekilde kimyasal gübre, ilaç vb. kullanılmayacak olup doğal gübre kullanılabilecektir.

-Her bir hak sahibi; yalnızca kendi alanından sorumlu olup, diğer bostanlara müdahale edilmemesine özen gösterilmelidir. Aksi durumda hak sahipliği düşecektir.

-Belediyemiz tarafından hak sahipleri için kurulacak Whatsapp bilgilendirme grubundan, duyuru ve bilgilendirmeler takip edilebilecektir.

-Bostanlarımızda organize olarak piknik konsepti bulunmamaktadır.

-Bostan açılışında fide dağıtılacak olup, bostan sahipleri tarafından da ilave fide getirilebilir.

Kaynak: ANKA

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