Ataşehir'de, Onursal Adıgüzel İçin Binlerce Kişinin Katılımıyla Yürüyüş Düzenlendi

19.04.2026 18:43  Güncelleme: 19:23
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasının ardından, binlerce yurttaş 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganıyla yürüdü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yürüyüşün tarihinin en kalabalık eylemlerinden biri olduğunu belirtti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınması üzerine ilçede binlerce yurttaş, Ataşehir Bulvarı'ndan belediye önüne kadar "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla yürüdü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Tarihin en kalabalık yürüyüşü. Bir avuç insan yargıyı siyasallaştırmış, siyaseti dizayn etmek istiyor. Bizim arkamızda da millet var. Günün sonunda millet kazanacak" dedi.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gece operasyonunda, aralarında Başkan Onursal Adıgüzel'in de olduğu 21 kişi gözaltına alınmasının ardından, ilçede binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenleni. CHP'nin çağrısıyla Ataşehir Bulvarı'nda başlayan yürüyüşe siyasi partiler ve sendikalar da destek verdi.

"Ataşehir'in iradesi Onursal Adıgüzel" yazılı pankart açılan yürüyüşte binlerce kişi sık sık "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı. Yürüyüş, Ataşehir Belediyesi önünde sona erdi."

Yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir tarihinin en kalabalık yürüyüşlerinden birini gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Dün Ataşehir Belediyesi önündeydik. Bugün Atatürk Mahallesi'nde buluştuk, Ataşehir Belediyesi'ne yürüyoruz. Yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, MYK'yı İstanbul'da topluyor. Yarın akşam da saat 20.00'de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde Ataşehir Belediyesi'nin önünde büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Neden gerçekleştiriyoruz bu yürüyüşü; millet iradesine sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için, Ataşehir halkının iradesine sahip çıkmak için. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, örgütlü hayatın içerisinden gelen, partinin gençlik kollarında çalışmış, partinin ana kademesinde çalışmış, Genel Başkan Yardımcılığı yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ülkemize hizmet etmiş yıllarca bir milletvekili olarak, 2024 seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanı seçilmiş, rekor yüzde 57 oy almış. Şimdi bir gece yarısı operasyonla, neyle suçlandığını bilmeden Ataşehir Belediye Başkanımızı Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında kötü koşullarda tutuyorlar."

"Türkiye'yi yönetemiyorlar"

Bugün çocukları katledenler, sokakta elini kolunu sallayarak geziyor. Uyuşturucu baronları elini kolunu sallayarak geziyor. Gençleri, kadınları katledenler elini kolunu sallayarak geziyor. Suç makineleri elini kolunu sallayarak geziyor. Seçilmiş belediye başkanları gece yarısı operasyonlarıyla, şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyor. Ne yapmak istediklerini biliyoruz. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Bu yönetim beceriksizliklerinin her gün yeni bir operasyonla üstünü örtmeye çalışıyorlar. Sandığı sembolik hale getirmek istiyorlar. Muhalefetsiz bir Türkiye hayali kuruyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanında tarihi bir mücadele veriyoruz. 12 metrekare hücresinde Ekrem İmamoğlu Başkanımızla tarihi bir mücadele veriyoruz. Ne kadar kötüleşirlerse kötüleşsinler. İşte millet burada. Bakın, tarihin en kalabalık yürüyüşü. Ucunu göremeyeceksiniz. Bir avuç insan yargıyı siyasallaştırmış, siyaseti dizayn etmek istiyor. Bizim arkamızda da millet var. Günün sonunda millet kazanacak."

Kaynak: ANKA

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
