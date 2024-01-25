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Ataşehir'de Otomobilin Önünü Kesip Tartışan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Ataşehir'de Otomobilin Önünü Kesip Tartışan Şüpheliler Yakalandı

Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobilin önünü kesip tartıştığı sürücüye hakarette bulunan 2 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ataşehir\'de Otomobilin Önünü Kesip Tartışan Şüpheliler Yakalandı
25.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:50
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Ataşehir'de, seyir halindeki otomobilin önünü kesip tartıştığı sürücüye hakarette bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, İçerenköy Kayışdağı Caddesi'nde bir otomobilin önüne kesip, tartıştığı sürücüyü tehdit eden ve hakarette bulunan 2 kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

M.S'nin kullandığı aracın önünü kesen U.Y. ve E.Y. Küçükbakkalköy'de yakalandı. İki şüpheli hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

Otomobilin önünü kesen U.Y. ve E.Y'nin tehdit ve hakarette bulunması sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, İstanbul, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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