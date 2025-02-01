Ataşehir'de Otomobile Ateş Açan 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Ataşehir'de Otomobile Ateş Açan 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Ataşehir\'de Otomobile Ateş Açan 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Ataşehir'de park halindeki araca ateş açan 3 zanlı, güvenlik kameralarıyla tespit edilip adliyeye gönderildi.

01.02.2025 13:47
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Ataşehir'de galerinin önünde park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 19 Ocak'ta Örnek Mahallesi Kılıçalipaşa Sokak'ta yer alan galeri önünde park halindeki otomobile motosikletle gelen şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliler R.Ç. (20), D.Y. (24) ve E.E'yi (21) 30 Ocak'ta gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, fişek ve 2 kask ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Otomobile Ateş Açan 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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