Ataşehir'de Sevgililer Günü'ne Özel 'Kalpten Kalbe Fest' Başlıyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin Festival Park'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenleyeceği "Kalpten Kalbe Fest" yarın başlıyor.

Ataşehir Festival Park'ta Sevgililer Günü'ne özel etkinlikler yarın başlayacak. Kalpten Kalbe Fest, katılımcılara hem duygusal hem de eğlenceli bir atmosfer yaşatacak. Festival Park'ta gerçekleşecek konserlerde çeşitli sanatçılar ve gruplar, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatmak için sahne alacak. Sevgililer Günü'nün atmosferini müzikle tamamlamak isteyenler için Ataşehir Festival Park, dört gün boyunca her zevke hitap eden etkinliklerle hem romantik hem de eğlenceli bir deneyim sunacak.

Etkinlikler, yarın (8 Şubat Cumartesi günü) 19.30-21.00 saatleri arasında Burcu Bergiten ve Orkestrası'nın performansıyla başlayacak ve 9 Şubat Pazar günü 20.00-21.30 saatleri arasında Buse Akyıldız ile 20.00-21.30 saatleri arasında S.E.N Trio ile devam edecek. 15 Şubat Cumartesi günü 20.00-21.30 saatleri arasında Oğuzcan Oymak ve Orkestrası ile 16 Şubat Pazar günü 19.30-21.00 saatleri arasında Ümit Aydınlık ve FunKeys sahnede olacak.