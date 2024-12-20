Ataşehir'de Silahlı Yaralama: Kardeşler Tutuklandı

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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde 18 Aralık'ta taraflar arasında çıkan tartışmada, İbrahim Ş'nin silahla yaralanmasına ilişkin polislerce gözaltına alınan T.A.B. ve ağabeyi E.B.B'nin Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli, "kasten yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Şüpheli E.B.B. hakimlikteki sorgusunda, olayın yanlış anlamadan ibaret olduğunu savunarak, "Eşim yaklaşık 4 aydır kayıptır. Ben dosyadaki bayan şahsı eşimin arkadaşına benzettim, o yüzden kardeşime sormasını istedim. Kardeşim beni arayıp kendisini dövdüklerini söyledi. O sırada benim üzerime iki kişi geldi, önceden vurulduğum için korkmaktaydım. Husumetlilerim vardır. Ben saldırı sonrası kaçarken silah patladı, kimseyi yaralamak istemedim. Hatta yaralanan şahsa yardımcı oldum." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli T.A.B. ise ağabeyinin Şeyda Ş'yi kayıp olan eşinin arkadaşına benzettiğini ve kendisinden sormasını istediğini öne sürerek, "Ben bayandan müsaade isteyerek yengemin fotoğrafını göstererek sordum. Panikledi. Ağabeyimi görüntülü arayarak kadını sordum. Ben kadına kesinlikle bir eylemde bulunmadım. Ağabeyimin yanına doğru giderken kadının kocası tarafından dayak yedim. Kaçarken ağabeyimi aradım. Bu esnada şahıslar ağabeyimle karşılaşmış ve dövmeye başlamışlar. Ben bir el silah sesi duydum. Ağabeyim ile konuştuğumda silahı çektiği esnada patladığını söyledi. Biz iş yerimize gittik. Ağabeyim ben uyurken silahı denize atmış. Polisler geldi ve bizi aldılar." şeklinde ifade verdiği bildirildi.