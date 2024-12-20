Ataşehir'de Silahlı Yaralama: Kardeşler Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir'de Silahlı Yaralama: Kardeşler Tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de silahla yaralanma olayında 2 kardeş, tutuklandı. Olayın nedeni tartışma.

20.12.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde 18 Aralık'ta taraflar arasında çıkan tartışmada, İbrahim Ş'nin silahla yaralanmasına ilişkin polislerce gözaltına alınan T.A.B. ve ağabeyi E.B.B'nin Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli, "kasten yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Şüpheli E.B.B. hakimlikteki sorgusunda, olayın yanlış anlamadan ibaret olduğunu savunarak, "Eşim yaklaşık 4 aydır kayıptır. Ben dosyadaki bayan şahsı eşimin arkadaşına benzettim, o yüzden kardeşime sormasını istedim. Kardeşim beni arayıp kendisini dövdüklerini söyledi. O sırada benim üzerime iki kişi geldi, önceden vurulduğum için korkmaktaydım. Husumetlilerim vardır. Ben saldırı sonrası kaçarken silah patladı, kimseyi yaralamak istemedim. Hatta yaralanan şahsa yardımcı oldum." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli T.A.B. ise ağabeyinin Şeyda Ş'yi kayıp olan eşinin arkadaşına benzettiğini ve kendisinden sormasını istediğini öne sürerek, "Ben bayandan müsaade isteyerek yengemin fotoğrafını göstererek sordum. Panikledi. Ağabeyimi görüntülü arayarak kadını sordum. Ben kadına kesinlikle bir eylemde bulunmadım. Ağabeyimin yanına doğru giderken kadının kocası tarafından dayak yedim. Kaçarken ağabeyimi aradım. Bu esnada şahıslar ağabeyimle karşılaşmış ve dövmeye başlamışlar. Ben bir el silah sesi duydum. Ağabeyim ile konuştuğumda silahı çektiği esnada patladığını söyledi. Biz iş yerimize gittik. Ağabeyim ben uyurken silahı denize atmış. Polisler geldi ve bizi aldılar." şeklinde ifade verdiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ataşehir, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de Silahlı Yaralama: Kardeşler Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
00:35 Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi
00:16 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 19:45:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Silahlı Yaralama: Kardeşler Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.