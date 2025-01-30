Ataşehir'de Trafik Kazası

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Ataşehir'de, kamyonet, panelvan ve otomobilin karıştığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde, Ali Cihat A. idaresindeki 34 FBA 234 plakalı kamyonet, 56. Sokak'ın kesişiminde, Ferhat K. yönetimindeki 34 AGN 458 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle devrilip sürüklenen kamyonet, park halindeki 34 ALH 029 plakalı otomobile çarparak, durabildi.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi.