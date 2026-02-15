Ataşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Ataşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

15.02.2026 07:13
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı ve trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde plakası öğrenilemeyen otomobil ile 34 EGF 240 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada savrulan 34 EGF 240 plakalı otomobil bariyerlere saplandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda kaza nedeniyle kısa süreliğine araç yoğunluğu oluştu.

Otomobillerin çekilmesinin ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

