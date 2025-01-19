Ataşehir\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Ataşehir'de, uyuşturucu ile silah ticareti yapan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Mimar Sinan ve Yeni Çamlıca'da uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine 16 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 19 fişek, bir miktar uyuşturucu ile 9 bin 700 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin "Aylançlar" olarak bilinen çetenin üyesi olduğu belirlendi. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.