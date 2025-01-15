Ataşehir\'e Enerji Temalı Yeni Park Geliyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla ve Enerjisa Üretim iş birliğiyle ilçeye yeni bir tematik park kazandıracak. Enerji temalı parkın müjdesini veren Başkan Onursal Adıgüzel, "Bu enerji parkı, hem eğitici hem de görsel açıdan büyük bir cazibe merkezi olacak. Ziyaretçiler burada, enerjinin nasıl üretildiğini keşfederken aynı zamanda çevre dostu enerji kaynakları hakkında önemli bilgiler edinecek" dedi.

Ataşehir Belediyesi, Enerjisa Üretim iş birliği ve İBB katkılarıyla Barbaros Mahallesi'ne yeni bir tematik park inşa edecek. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu yakınında inşa edilecek enerji temalı park projesini duyuran Başkan Adıgüzel, İstanbul'a hem yenilikçi hem de eğitici bir alan kazandırılacağını ve sürdürülebilir enerji üretimi konusunda farkındalık oluşturulacağını belirtti.

Enerjisa Üretim ile imzalanan protokol doğrultusunda hayata geçirilecek park, özel bir donanımla tasarlanacak. Park, enerji üretiminin çeşitli yöntemlerini keşfetmek isteyen ziyaretçiler için tematik bir alan sunacak. Güneş, rüzgar ve su enerjisinin nasıl elektrik üretiminde kullanıldığına ilişkin interaktif alanlar yer alacak. Ayrıca, enerji üretim süreçlerini görsel ve pratik bir şekilde anlatan bölümler ile ziyaretçiler, doğadan enerji nasıl elde edilir sorusunun yanıtlarını keşfedecek.

Projeye ilişkin konuşan Başkan Adıgüzel, "İstanbul'da eşine az rastlanır parklardan birini hayata geçiriyoruz. Enerjisa Üretim ile bir protokol yaptık. Rüzgardan, güneşten, sudan nasıl elektrik üretildiğini, enerji üretildiğini gösteren bir tematik enerji parkı planladık ve protokolünü tamamladık. Bu enerji parkı, hem eğitici hem de görsel açıdan büyük bir cazibe merkezi olacak. Ziyaretçiler burada, enerjinin nasıl üretildiğini keşfederken aynı zamanda çevre dostu enerji kaynakları hakkında önemli bilgiler edinecek" dedi.

Yeni yapılacak metro hattı ile ziyaretçiler parka rahatça ulaşabilecek.