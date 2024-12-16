Ataşehir Festival Park'ta Yılbaşı Coşkusu Başladı - Son Dakika
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Ataşehir Festival Park'ta Yılbaşı Coşkusu Başladı

Ataşehir Belediyesi tarafından açılan yeni eğlence merkezi Ataşehir Festival Park'ta, yılbaşı ruhunu yansıtan renkli etkinliklerle dolu ilk festival başladı. 14 Aralık'ta başlayan ve 30 Aralık'a kadar sürecek festival, alışveriş, canlı müzik ve çocuk aktiviteleri ile katılımcılara keyifli anlar sunuyor.

16.12.2024 16:54  Güncelleme: 19:03
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni eğlence merkezi Ataşehir Festival Park'ta ilk festival başladı. İlçe halkının sosyal hayatını zenginleştirecek ve farklı kültürel deneyimler sunacak yeni festival alanı, renkli etkinliklerle yılbaşı eğlencesine sahne oluyor.

Atatürk Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan Ataşehir Festival Park'ta düzenlenen ilk festival yeni yıl coşkusuyla geçiyor. 14 Aralık'ta başlayan ve 30 Aralık'a kadar devam edecek festival, rengarenk aktivitelere ve sürprizlerle dolu bir programa sahne oluyor. İlçedeki yılbaşı coşkusunu artırmak için hazırlanan festival; alışveriş stantlarından canlı müzik performanslarına, çocuklar için eğlenceli aktivitelerden neşeli sürprizlere kadar her yaştan ziyaretçiye hitap edecek şekilde planlandı.

Festivalin başlamasıyla festival alanına giden Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, tüm ilçe sakinlerini bu eğlenceye davet etti. Başkan Adıgüzel, "Yeni bir yaşam alanı olan Ataşehir Festival Parkımız, herkesin keyif alacağı etkinliklerle dolu. Yılbaşını Ataşehir'de hep birlikte ve coşkuyla kutlamak için tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz" dedi.

Yılbaşı ruhunu yansıtan renkli dekorasyonlar ve ışıklandırmalarla donatılan festival alanında, yeni yıl temalı sürpriz etkinlikler düzenlenecek. Sanatçılar ve gruplar tarafından gerçekleştirilecek canlı müzik performansları, katılımcılara yeni yıl heyecanı yaşatacak.

Ataşehir Festival Park'ta, aynı zamanda yeni yıl öncesi alışveriş yapmak isteyenler için de hediyelik stantlar bulunuyor. Çocuklar için ise dans ve müzik gösterileri ile eğlenceli atölye çalışmaları düzenlenecek. Festival, aralık ayı boyunca sürecek ve girişler ücretsiz olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Festival Park'ta Yılbaşı Coşkusu Başladı - Son Dakika

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