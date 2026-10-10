Ataşehir TEM'de motosiklet otomobile arkadan çarptı, iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Ataşehir TEM'de motosiklet otomobile arkadan çarptı, iki kişi yaralandı

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Ataşehir TEM\'de motosiklet otomobile arkadan çarptı, iki kişi yaralandı
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Dün saat 10.45 sıralarında Ataşehir TEM bağlantı yolu Kavacık istikametinde iddiaya göre şerit değiştiren motosiklet, aynı yönde giden otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

ATAŞEHİR TEM bağlantı yolunda seyir halindeki motosiklet aynı yönde giden otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 10: 45 sıralarında Ataşehir TEM bağlantı yolu Kavacık istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 KUV 114 plakalı motosiklet sürücüsü seyir halindeyken şerit değiştirdiği sırada aynı yönde giden otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savrularak yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'İKİSİ DE YOLA SAVRULDU'

Kazayı gören Şinasi Turhan, "Ben Kozyatağı'ndan Kavacık istikametine seyir halindeydim. Önümde iki kişinin olduğu motosiklet vardı. Motosiklet şerit değiştirdiği sırada öndeki araca çarptı. Motosiklette olan iki kişi de savruldu. Biz daha sonra ambulansa, polise haber verdik. İki kişi de yaralandı vücutlarında kırıklar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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