Ataşehirli Çocuklar ve Yetişkinler İçin Yaz Spor Okulları'na Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
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Ataşehirli Çocuklar ve Yetişkinler İçin Yaz Spor Okulları'na Kayıtlar Başlıyor

19.06.2025 14:10
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Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda yetişkinler için dört, çocuklar için sekiz spor dalında ücretsiz dersler verilecek. İnternet üzerinden yapılacak kayıtlar, 23 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda yetişkinler için dört, çocuklar için sekiz spor dalında ücretsiz dersler verilecek. İnternet üzerinden yapılacak kayıtlar, 23 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

Ataşehirli çocuk ve yetişkinlerin yaz aylarını daha sağlıklı ve eğlenceli geçirebilmeleri için Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Yaz Spor Okulları'na kayıtlar başlıyor.  Kontenjanın sınırlı olduğu Yaz Spor Okulları'na kayıtlar, 23 Haziran Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla çevrim içi olarak yapılacak.

Yaz Spor Okulları'nda 18 yaş üstü için pilates, zumba, yoga ve step aerobik dersleri; 7-14 yaş arası çocuklar için de futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, tekvando, kick boks ve yüzme dersleri verilecek.

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından tecrübeli beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler eşliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda dersler ise 30 Haziran'da başlayacak.

Yetişkinler için mekanlar ve branşlar

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi

-Pilates (18 yaş üstü)

-Zumba (18 yaş üstü)

-Yoga (18 yaş üstü)

-Step Aerobik (18 yaş üstü)

Mustafa Saffet Kültür Merkezi

-Pilates (18 yaş üstü)

-Yoga (18 yaş üstü)

-Zumba (18 yaş üstü)

-Step Aerobik (18 yaş üstü)

Kayışdağı Lions Ataevi

-Pilates (18 yaş üstü)

Ferhatpaşa Bilim Sanat Merkezi

-Pilates (18 yaş üstü)

Zübeyde Hanım Kültür Evi

-Pilates (18 yaş üstü)

Çocuklar için mekanlar ve branşlar

İBB Deprem Parkı –Nikah ve Etkinlik Merkezi Spor Salonu

-Tekvando (7 – 14 yaş)

- Kick Boks (7-14 yaş)

MAREV Yüzme Tesisi

-Yüzme (7-14 yaş)

Küçükbakkalköy BİL Koleji

- Voleybol (7-14 yaş)

İçerenköy Mah. Şehit Coşkun Hacıalioğlu Parkı ve Kayışdağı Mah. 80. Yıl Cumhuriyet Parkı

- Basketbol (7-14 yaş)

Atatürk Mahallesi Park 9

- Tenis (7-12 yaş)

Esatpaşa Mah. İBB stadı ve Kayışdağı Mah. 80. Yıl Cumhuriyet Parkı sahası

- Futbol (7-14 yaş)

Mustafa Saffet Kültür Merkezi

-Masa Tenisi (7-14 yaş)

Kayıtlar için 'https://ebelediye.atasehir.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Faaliyet/Index' bağlantısı kullanılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehirli Çocuklar ve Yetişkinler İçin Yaz Spor Okulları'na Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika

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