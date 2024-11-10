Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Çanakkale'nin Çan, Eceabat ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Çan'daki anma töreni, Atatürk Şehir Meydanı'nda gerçekleşen çelenk töreni ile başladı.
Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Eceabat
Eceabat'ta Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk Anıtına Kaymakam Murat Çiçek ve Belediye Başkan Vekili Arif Şallı tarafından çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ayvacık
Ayvacık'ta vatandaşlar Atatürk'ü tarlalarında anma fırsatı buldu.
İlçede zeytin hasadı yapan vatandaşlar saat 09.05'te saygı duruşunda bulunup Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Son Dakika › Güncel › Atatürk 86. Yılında Anıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?