Atatürk, 86. Yılında Anıldı

Güncel

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Sakarya'nın Ferizli ilçesinde törenle anıldı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı Mehmet Ata tarafından çelenk sunuldu.

İlçe protokolünün katıldığı törenin ardından İlçe Halk eğitim Merkezi salonunda düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu.

Kaymakam Balcı, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreninin hazırlanmasında emeği geçenlere ve programa katılım gösterenlere teşekkür etti.