Atatürk, 88'inci ölüm yılında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde anıldı - Son Dakika
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Atatürk, 88'inci ölüm yılında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde anıldı

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Atatürk, 88\'inci ölüm yılında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde anıldı
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Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle anıldı. Edirne'de "Renklerin Hafızasında Atatürk" sergisi açıldı, Tekirdağ'da öğrencilere ödülleri verildi, Kırklareli'nde ise oratoryo sahnelendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, düzenlenen törenlerle anıldı.

Edirne'de Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü İbrahim Aslan, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesine ve Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından gerçekleştirdiği yeniliklere değinerek, Büyük Önder'in gelecek nesillere aklı ve bilimi rehber edinme hedefi bıraktığını belirtti.

Piyade Üsteğmen Enes Şayık da Atatürk'ün askeri dehası, devlet adamlığı, Milli Mücadele'deki liderliği ve insanlığa verdiği öneme ilişkin konuşma yaptı.

Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencileri de "Bir Ömrün Yankısı: Mustafa Kemal" konulu oratoryoyu sundu.

Tarihi Belediye Binası'nda "Renklerin Hafızasında Atatürk" adlı serginin açılışı, Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Cumhuriyet Başsavcısı Tugan Sarıca, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Baro Başkanı Özgür Yıldırım tarafından gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi'nde anma töreni

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Zamacı, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün askeri dehası, liderlik özellikleri ve Milli Mücadele sürecindeki stratejik hamlelerini anlattı.

Samsun'a çıkışla başlayan bağımsızlık mücadelesinden kongrelere ve Başkomutanlık dönemine uzanan süreci anlatan Zamacı, Milli Mücadele'nin yalnızca askeri bir zafer olmadığını, Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine taşımayı hedefleyen bir vizyonu da yansıttığını ifade etti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Demirhan, Atatürk'ün askeri ve siyasi başarılarının yanı sıra dünya tarihindeki önemine değindi.

Atatürk'ün yalnızca Türk milleti için değil, sömürge yönetimleri altında yaşayan halklar için de önemli bir lider olduğunu belirten Demirhan, Büyük Önder'in askeri, siyasi ve sosyal alanlarda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Konuşmaların ardından şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, protokol üyeleri katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla Halk Eğitimi Merkezi'ndeki törenler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo sahnelendi.

Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Belediye Başkanı Derya Bulut, protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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