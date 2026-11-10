Atatürk anısına düzenlenen güreş turnuvasında Kırklareli ekibi 5 madalya kazandı - Son Dakika
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Atatürk anısına düzenlenen güreş turnuvasında Kırklareli ekibi 5 madalya kazandı

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Atatürk anısına düzenlenen güreş turnuvasında Kırklareli ekibi 5 madalya kazandı
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Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş takımı, Atatürk'ün anısına düzenlenen Ataya Saygı Güreş Turnuvası'nda 5 madalya kazandı. Antrenör Mehlika Öztürk, kızlarda Tuana Alya Mercan'ın birinci olduğu turnuvada sporcularının performansından memnun olduğunu belirtti.

Kırklarelili güreşçiler, Tekirdağ'da düzenlenen "Ataya Saygı Güreş Turnuvası"nda 5 madalya kazandı.

Çerkezköy Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına gerçekleştirilen turnuvaya katılan Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş takımı, farklı kategorilerde rakipleriyle mücadele etti.

Müsabakalarda kızlarda Tuana Alya Mercan birinci, Ela Çakal ikinci, Belinay Uçar ve Fatıma Elanur Tapu üçüncü olurken, erkeklerde ise Ediz Gülşen üçüncülük elde etti.

Güreş antrenörü Mehlika Öztürk, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, sporcularının performansından memnun olduğunu belirtti.

Anlamlı bir turnuvada mücadele ettiklerini vurgulayan Öztürk, "Atamızın anısına düzenlenen bu organizasyonda Kırklareli'mizi en iyi şekilde temsil ettik. Sporcularımızın azmi ve disiplinli çalışması bize 5 madalya getirdi. Hedefimiz her zaman daha yukarıya tırmanmak ve milli takıma yeni sporcular kazandırmak. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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