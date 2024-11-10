Atatürk Anısına Koreografi

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Giresun'da öğrenciler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "1938" koreografisi oluşturuldu.

Merkez Kanuni Ortaokulu Müdürü Mustafa Yücel ve öğretmenleri öncülüğünde 200 öğrenci, koreografiyi hazırlamak için bir hafta hazırlık yaptı.

Daha sonra öğrenciler okul bahçesinde "1938", sonsuzluk işareti ile Türk bayrağı oluşturdu.

Öğrenciler koreografi sırasında Atatürk'ün portresini de taşıdı.