Atatürk, Ankara'nın Beypazarı, Çubuk ve Gölbaşı'nda 88. yıl törenleriyle anıldı - Son Dakika
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Atatürk, Ankara'nın Beypazarı, Çubuk ve Gölbaşı'nda 88. yıl törenleriyle anıldı

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Atatürk, Ankara\'nın Beypazarı, Çubuk ve Gölbaşı\'nda 88. yıl törenleriyle anıldı
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Atatürk, vefatının 88. yılında Ankara'nın Beypazarı, Çubuk ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde çelenk sunuldu, 09.05'te saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşı okundu; Çubuk'ta meşaleler yakıldı ve öğrencilere ödülleri verildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Ankara'nın Beypazarı, Çubuk ve Gölbaşı ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.

Beypazarı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kar yağışı altında gerçekleşen törende, anıta çelenk konuldu. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda devam eden törende, şiirler okundu ve video gösterimi sunuldu. Ayrıca okullarda düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Anma törenine Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Garnizon Komutanı Üsteğmen Seyit Tayyar Arvasi, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, Emniyet Amiri Murat Gültekin, emniyet mensupları, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Çubuk

Çubuk'ta ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda tören yapıldı.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Meşalelerin yakıldığı törende, saat 09.05'te polis, belediye ve ambulansların sirenleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, Çubuk Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından şiirler okundu, "Atatürk" adlı oratoryo sahnelendi.

Atatürk'ün hayatını anlatan slayt gösterisinin sunulduğu programda, ilçe genelinde düzenlenen Atatürk temalı şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Anma törenlerine ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gölbaşı

Gölbaşı'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra anma programı, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

Gölbaşı Necip Fazıl Kısakürek Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

Düzenlenen anma programında Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Soner Ergün yer aldı.

Programa ayrıca gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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