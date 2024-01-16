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Araştırmacı-yazar Hanri Benazus İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika
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Araştırmacı-yazar Hanri Benazus İzmir'de toprağa verildi

Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve fotoğraf koleksiyonuyla tanınan araştırmacı-yazar Hanri Benazus'un cenazesi İzmir'de defnedildi. Cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer önemli isimler katıldı. Benazus'un kızları, babalarının Atatürk sevgisiyle büyüttüğünü ve onunla ilgili birçok eser ürettiğini belirtti.

Araştırmacı-yazar Hanri Benazus İzmir\'de toprağa verildi
16.01.2024 - 15:16,
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan fotoğraf koleksiyonuyla tanınan araştırmacı-yazar Hanri Benazus'un (94) cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Benazus için Altındağ Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Kızları Fortune Haim ve Keti Sigura'nın taziyeleri kabul ettiği törene yakınlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale de katıldı.

Dua edilmesi ve ilahi okunmasının ardından Benazus'un cenazesi defnedildi.

Kızı Fortune Haim, AA muhabirine Atatürk'ü çok seven babasının, kendilerini de Atatürk'ün fikirleri ve görüşleriyle büyüttüğünü anlattı.

Babasının Atatürk'le tanıştıktan sonra hayatı boyunca onun fotoğraflarını, onunla ilgili dokümanları topladığını kaydeden Haim, "Emekli olduktan sonra tamamen kendini bu işe verdi. Doksanın üstünde Atatürk'le ilgili kitap yazdı. Yalnızca bizim babamız olarak değil tüm Türkiye'nin bir Atatürkseveri olarak görüyoruz. Bizler de çok çok gururluyuz böyle bir şeyden dolayı." diye konuştu.

Keti Sigura da babasının aynı zamanda bir İzmir sevdalısı olduğunu aktararak, onunla gurur duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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