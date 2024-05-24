Atatürk Barajı 60 yıl içinde yok olacak - Son Dakika
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Atatürk Barajı 60 yıl içinde yok olacak

Harran Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Atatürk Barajı gölünün önlem alınmaz ve çevresinde ağaçlandırma yapılmazsa en fazla 60 yıl içinde yok olabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceğini ve gelecek nesiller için büyük bir handikap oluşturacağını belirtti.

24.05.2024 23:11
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Ağaçlandırma yapılmazsa Atatürk Barajı 60 yıl içinde yok olacak

Türkiye'nin en büyük barajında tehlike çanları çalıyor

ŞANLIURFA - Harran Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, önlem alınmadığı takdirde Türkiye'nin en büyük baraj gölünün ömrünün en fazla 60 yıl olacağı uyarısında bulundu.

Şanlıurfa TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma) Şanlıurfa İl Başkanı olan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 6'ncı büyük baraj gölüyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Atatürk Baraj Gölü ile ilgili önlem alınmaz ve çevresinde ağaçlandırma yapılmazsa ömrünün 50 ya da 60 yıl sonra son bulabileceğini söyleyen Öztürkmen, bunun hem ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceğini hem de gelecek nesiller için olumsuzluk oluşturacağını belirterek," Gerek erozyon ile taşına toprak, gerek kötü kullanım sonucu Türkiye'nin en büyük barajının ömrünü kısaltacağız, 50 yıl, 60 yıl sonra orası tamamen solacak. Bu Türkiye ekonomisi için hem büyük bir tehlike hem de önümüzdeki nesilleri için büyük bir handikap" dedi.

Kaynak: İHA

Harran Üniversitesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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