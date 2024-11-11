Atatürk, Efes Selçuk'ta Anıldı

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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyet intikalinin 86'ncı yılında "Anılar ve Sevdiği Şarkılarla Atatürk" etkinliği düzenledi.

Efes Selçuk'ta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında sevdiği şarkılarla anıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Selçuk Şubesi ve Efes Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Anılar ve Sevdiği Şarkılarla Atatürk" etkinliğinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını, kişiliğini, kültür sanata verdiği önemi, kadınlara verdiği değeri anlatan anılarının anlatıldığı etkinlikte, Atatürk'ün sevdiği şarkılar da söylendi.

Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Güzel ve Bilgi Keskin'in katıldığı etkinlikte katılımcılar duygulu anlar yaşadı. Etkinliğin sonunda katkı sunan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Yardımcısı ve Başkan Vekili Erhan Güzel, belediye emekçilerinin Atatürk sevgisini içselleştirmeleri sonucunda başarılı bir etkinlik ortaya koyduklarını belirterek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden kaç yıl geçerse geçsin yeni doğan her çocuk mavi gözlü bir liderin izinde ve yolunda yürüyecek" dedi.