Atatürk, Efes Selçuk'ta Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk, Efes Selçuk'ta Anıldı

Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anılar ve Sevdiği Şarkılarla Atatürk' etkinliği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında sevdiği şarkılarla anarak duygulu anlar yaşattı.

11.11.2024 12:40  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyet intikalinin 86'ncı yılında "Anılar ve Sevdiği Şarkılarla Atatürk" etkinliği düzenledi.

Efes Selçuk'ta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında sevdiği şarkılarla anıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Selçuk Şubesi ve Efes Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Anılar ve Sevdiği Şarkılarla Atatürk" etkinliğinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını, kişiliğini, kültür sanata verdiği önemi, kadınlara verdiği değeri anlatan anılarının anlatıldığı etkinlikte, Atatürk'ün sevdiği şarkılar da söylendi.

Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Güzel ve Bilgi Keskin'in katıldığı etkinlikte katılımcılar duygulu anlar yaşadı. Etkinliğin sonunda katkı sunan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Yardımcısı ve Başkan Vekili Erhan Güzel, belediye emekçilerinin Atatürk sevgisini içselleştirmeleri sonucunda başarılı bir etkinlik ortaya koyduklarını belirterek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden kaç yıl geçerse geçsin yeni doğan her çocuk mavi gözlü bir liderin izinde ve yolunda yürüyecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Selçuk Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Politika, Kültür, Selçuk, Güncel, Sanat, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk, Efes Selçuk'ta Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:08 Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ’’terörizmin finansmanı’’ suçundan yeni bir soruşturma açıldı Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ''terörizmin finansmanı'' suçundan yeni bir soruşturma açıldı
12:52 Mehmet Ali Erbil’in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:33 Muslera, Mourinho’ya kapıyı gösterdi Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 13:24:59. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk, Efes Selçuk'ta Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.