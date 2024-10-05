Atatürk Hastanesi'nde Tomografi Sorunu - Son Dakika
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Atatürk Hastanesi'nde Tomografi Sorunu

Atatürk Hastanesi\'nde Tomografi Sorunu

Tomografi cihazı tüp eksikliği nedeniyle atıl kaldı, hastalar özel sektöre yönlendiriliyor.

05.10.2024 13:01
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(ANKARA) - Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 300 bin dolarlık tomografi cihazının 2 milyon TL'lik tüp eksikliği nedeniyle yaklaşık bir aydır atıl durumda olduğunu belirterek "Sormak gerek; 10 milyonluk tomografi cihazının 2 milyonluk tüpü tasarruf tedbirlerine mi takıldı" diye sordu.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kullanılmayan 300 bin dolarlık tomografi cihazıyla ilgili açıklama yaptı. Tüpü bittiği için cihazın atıl durumda olduğunu, bu durumun hem hastalar hem de sağlık çalışanları için ciddi sıkıntı yarattığını belirten Doğruyol, yetkililere çağrıda bulundu.

"Hastalar özel sektöre ait tomografi cihazlarına yönlendiriliyor"

Tomografi cihazının çalışmaması sebebiyle, özellikle acil durumdaki ve yatan hastaların başka yerlere yönlendirilmek zorunda kalındığını kaydeden Doğruyol, "Hastalar, Hatay Semt Polikliniği'ndeki ya da hastane acil servisindeki özel sektöre ait tomografi cihazlarına yönlendiriliyor" dedi.

"Tasarruf tedbirleri mi engelledi?"

Ahmet Doğruyol, tomografi cihazının çalışmamasının devlet kaynaklarının israfına yol açtığını da belirterek şunları kaydetti:

"Sormak gerek; 10 milyonluk tomografi cihazının 2 milyonluk tüpü tasarruf tedbirlerine mi takıldı? Yada kamunun elinde olan hastanenin demirbaşı olan tomografi cihazını çalıştırmayıp, yerine hizmet alımıyla tomografi cihazı mı getireceksiniz? Tasarruf edilecekse, milyonlarca TL vererek hizmet alımı yapacağınıza, tomografi cihazının tüpünü alarak hizmete devam etmesi devletimizin ve milletimizin menfaatine olacaktır."

Kaynak: ANKA

Ahmet Doğruyol, Politika, Ekonomi, Hastane, Sağlık, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Hastanesi'nde Tomografi Sorunu - Son Dakika

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