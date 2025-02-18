Atatürk Havalimanı'ndaki Kablo Soygunu - Son Dakika
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Atatürk Havalimanı'ndaki Kablo Soygunu

CHP'li Ulaş Karasu, havalimanındaki hırsızlıkları ve güvenlik zafiyetini TBMM'ye taşıdı.

18.02.2025 11:42
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Atatürk Havalima'nındaki kablo soygununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karasu, "Cumhurbaşkanı dahil, yerli ve yabancı birçok devlet görevlisinin de en sık kullandığı bir yerdeki güvenlik zafiyetinin hesabını kim verecek? Havalimanını adeta film çeker gibi soymuşlar. Yarın, öbür gün buradan çalınan aletleri, teçhizatları 'Şam Havaalanı'nı ayağa kaldırmak için gönderdik' derlerse ve Atatürk Havalimanı'ndaki soygunlar için bu kılıf olursa şaşırmayın" dedi.

Karasu, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yangın sistemleriyle hidroforlar arasında bağlantı sağlayan yaklaşık 500 metrelik kablonun çalınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Konuya ilişkin ortaya atılan yeni iddialar doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, hırsızlık vakalarının, Atatürk Havalimanı'nda başmüdür yardımcılığı görevinde bulunan bir kişinin de aralarında bulunduğu bazı personel tarafından organize olarak yapıldığının öne sürüldüğüne işaret etti.

Karasu, havalimanının film platosu olarak kullandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Film çeken ekiplerin kullandıkları alet ve ekipmanı taşıyan yüksek tonajlı TIR'lar da havaalanına sokuluyor. Ancak bu araçlar, içerideki organize bir ekip tarafından gerektiği gibi denetlenmiyor. Hatta hırsızlığa göz yummaları için, güvenlik kameraları kapalı hale getiriliyor. Olaya tanık olup engellemek isteyen personel, organizenin içinde olan bürokratlar tarafından mobbing ile susturuluyor. Bu araçlara içeriden yükleme yapılıyor ve böylece kablolar dışarı çıkarılıyor. Hırsızlık vakalarının daha önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başmüdür yardımcılığı ve DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanlığı da yapan L.E'nin de içinde bulunduğu ve halen görevde bulunan bazı personel tarafından organize olarak gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Sadece kablolar değil, daha önce güvenlik kameraları da buradan çalınmış durumda.

"Film çeker gibi soymuşlar"

Cumhurbaşkanı dahil, yerli ve yabancı birçok devlet görevlisinin de en sık kullandığı bir yerdeki güvenlik zafiyetinin hesabını kim verecek? Havalimanını adeta film çeker gibi soymuşlar. Yarın, öbür gün buradan çalınan aletleri, teçhizatları 'Şam Havaalanı'nı ayağa kaldırmak için gönderdik' derlerse ve Atatürk Havalimanı'ndaki soygunlar için bu kılıf olursa şaşırmayın."

"Atatürk Havaalanı'nda son bir yıl içinde kaç hırsızlık vakası meydana gelmiştir"

Karasu, Bakan Uraloğlu'na "Devlet Konukevi'nin de içinde olduğu Atatürk Havaalanı'nda son bir yıl içinde kaç hırsızlık vakası meydana gelmiştir? Çalınan alet ve teçhizatların mali değeri nedir? Hırsızlık organizasyonu içinde yer aldığı öne sürülen Z.U adlı personel bulunmakta mıdır? Bu personelin de hırsızlık vakalarında organizasyon yaptığı iddiası doğru mudur? Hırsızlık olaylarını bilen ve uyaran personelin de sürekli şantaj ve tehdit edildiği iddiası doğru mudur? Tüm bu konularla ilgili bakanlığınıza ulaşan şikayet, ihbar mektubu vs. var mıdır? Varsa içeriği nedir, uygulandıysa yaptırımlar nelerdir" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk Havalimanı'ndaki Kablo Soygunu - Son Dakika

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