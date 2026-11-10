Atatürk için Balkanlar\'da büyükelçiliklerde 88. yıl anma töreni düzenlendi

ÜSKÜP/PRİŞTİNE/ Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılı vesilesiyle törenlerle anıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen törene ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçilik konutunda yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Üçüncü katip Elif Sal, burada yaptığı konuşmada, 10 Kasım'ın Türk milleti için yalnızca büyük bir lideri kaybettiği bir gün olmadığını, aynı zamanda onun kendilerine emanet ettiği Cumhuriyet'in değerlerini, bağımsızlık idealini ve çağdaşlaşma hedefini bir kere daha hatırladığı anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Arnavutluk

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da anıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen törene ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üçüncü Katip Burcu Yakıcı, burada yaptığı konuşmada, düşünceleriyle çağın ötesine geçmiş bir lider olarak Atatürk'ün, eğitime, bilime, sanata ve kültüre verdiği önemle kalkınma ve ilerlemenin sadece ekonomik ve askeri güçle değil eğitim, düşünce ve kültür zenginliğiyle mümkün olabileceğini bütün dünyaya gösterdiğini aktardı.

Kosova

Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Kosova'nın başkenti Priştine'de de düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Babür Hızlan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kosova Savunma Bakan Yardımcısı Enis Kervan, KDTP Milletvekilleri Fatma Taçi ile Ergül Mazrek, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Onur Çakıcı'nın yanı sıra Kosova'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hızlan, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Tören, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmayla sona erdi.

Öte yandan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde de anma programları düzenlendi.

Bosna Hersek

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Emin Akseki ev sahipliğinde düzenlenen törene çok sayıda büyükelçilik çalışanı ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Akseki, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirterek, Atatürk ve silah arkadaşlarının vatan savunmasında büyük mücadeleler verdiğini, Türk milletinin bağımsızlığına kavuşmasında önemli rol üstlendiğini ve bıraktığı mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Sırbistan

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde Büyükelçi İlhan Saygılı ev sahipliğinde düzenlenen törene katılanlar, Atatürk'ün fotoğrafına karanfil bıraktı.

Saygılı, Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andığını belirterek, "Bazı liderler vardır ki sadece yaşadıkları dönemlere şekil verirler, bazı liderler de geleceği şekillendirirler, Atamız da bu büyük liderlerden biriydi." dedi.

Hırvatistan

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Azerbaycan'ın Zagreb Büyükelçisi Anar İmanov, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve Zagreb Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nden akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Altuntaş, Atatürk'ün kısa ömrüne çok sayıda zafer, başarı ve devrim sığdırdığını belirterek, vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen gençler tarafından hala sevgi ve saygıyla anıldığını ifade etti.

Karadağ

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Ayda Ünlü ev sahipliğinde düzenlenen törene Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra büyükelçilik çalışanları katıldı.

Ünlü, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ü anmanın onu anlamakla birlikte değer kazandığını dile getirerek, 10 Kasım'ın yalnızca Atatürk'ü anmakla kalmayıp onun fikirlerini ve mücadelesini anlamaya da vesile olması gerektiğini aktardı.