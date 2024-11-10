Atatürk İçin Hava Gösterisi - Son Dakika
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Atatürk İçin Hava Gösterisi

Atatürk İçin Hava Gösterisi

Türk Yıldızları, Atatürk'ü anmak için Antalya'da yağmura rağmen gösteri düzenledi.

10.11.2024 17:09
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TÜRK Yıldızları, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Antalya semalarında anma gösterisi yaptı. Yüzlerce kişi, yağmurlu havaya rağmen şemsiyeleriyle sahilde gösteriyi ilgiyle izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya'da düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel, Türk Yıldızları gösteri gerçekleştirdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 uçak, Antalya semalarında dakikalarca uçtu. Yağmurlu havaya rağmen yüzlerce kişi Konyaaltı Sahili'nde şemsiyeleriyle gösteriyi izledi. Denizin üzerinde alçak uçuş yapan pilotlar, uzun süre alkışlandı. Pilotlar gösteri sonunda varyantlarda bulunan ve bugün yarıya kadar indirilmiş olan dev Türk bayrağına yakın uçuş yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı uçuşunu tamamladı.

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Burak YALMAN

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, 10 Kasım, Antalya, Güncel, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

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