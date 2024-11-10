Atatürk İçin Saygı Duruşu

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İZMİT'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Vatandaşlar, saygı duruşuyla Atatürk'ü andı.

İzmit'te 10 Kasım'da saatler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Bulvarı'nda evine ve iş yerlerine gitmek için dışarıda olanlar, sirenlerin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçti. Yolda bulunan sürücüler araçlarından inerken, çalışanlar iş yerlerinin önüne çıkarak Ata'yı saygı duruşunda bulunarak andı.