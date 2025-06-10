Atatürk İlkokulu Öğrencilerine Atık Yağ ve Pil Toplama Ödülü

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen kampanyaya 70 litre atık yağ ve 20 kilogram atık pil toplayarak katkı sağlayan Atatürk İlkokulu öğrencileri, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Bilecik Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen atık yağ ve pil toplama kampanyası devam ediyor. Kampanyaya 70 litre atık yağ ve 20 kilogram atık pil toplayarak katılan Atatürk İlkokulu öğrencilerine, 16 adet futbol, basketbol ve voleybol topu hediye edildi.

Projeye ilişkin bilgilendirici materyalleri de hazırlayan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Doğaya attığımız 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Lavaboya dökülen kullanılmış kızartmalık yağlar, evsel atık su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturuyor. Lavaboya dökülen atık yağlar, kanalizasyon sistemlerinin yüzde 40 oranında tıkanmasına neden oluyor. Kızartmalık atık yağlardan üretilen biyodizelin, dizel yakıta göre iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonunda yüzde 65-92 oranında azalma sağlıyor" denildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşları kampanyaya katkı sağlamaya davet etti.