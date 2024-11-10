Atatürk Keban'da Anıldı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Oratoryo gösterisinin yapıldığı programda, "Atatürk" konulu şiir, resim ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Cumhuriyet Savcısı Şura Uzun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Erkan Aktaş, kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.