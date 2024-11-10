Atatürk Moskova'da Anıldı - Son Dakika
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Atatürk Moskova'da Anıldı

Atatürk Moskova\'da Anıldı

Moskova'da düzenlenen törenle Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında anıldı.

10.11.2024 12:46
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da törenle anıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma töreninde yerel saatle 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Rusya'nın çeşitli şehirlerinden Türk çocuklarının "Atatürk, sizin için ne demek?" sorusunu cevapladığı videonun izletildiği törende Büyük Önder'in büstüne karanfiller konuldu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in ev sahipliğindeki törene Büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.

Bilgiç, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün bundan bir asır önce İstiklal Harbi'ni başlatarak Anadolu topraklarında gömülmeye çalışan Türk milletinin önünde yeni bir ufuk açtığını belirtti.

Bilgiç, "Atatürk, asil milletimizin varlığına ve devletimizin bağımsızlığına kastedilen bir dönemde büyük bir sorumluluğu almış, Milli Mücadelemizin liderliğini üstlenmiştir. Hiç şüphesiz 57 yıllık ömrüne olağanüstü bir destan sığdıran Ulu Önder Atatürk'ün bu süreçteki en büyük güvencesi, yine asil Türk milleti olmuştur." dedi.

Çağının çok ötesindeki öngörüsüyle Atatürk'ün devlet ve toplum hayatını şekillendiren reformlar yaptığını ve Cumhuriyet'in temellerini attığını dile getiren Bilgiç, bugünün sadece bir yas günü olmadığını, Atatürk'ün armağan ettiği Cumhuriyet'in temel ilkelerini hatırlama ve onlara sahip çıkma günü olduğunu vurguladı.

"Daima ileriye doğru bakmayı sürdürmeliyiz"

Büyükelçi Bilgiç, "Atatürk'ü anmak kadar ilkelerini anlamamız da önemlidir. Moskova'daki Türk topumu olarak Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyor, onun mirasını geleceğe güvenle taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler, büyük zorluklarla kurulan bu Cumhuriyet için elde ettiğimiz hiçbir başarıyı nihai olarak kabul etmemeliyiz. Aksine her başarıyı yeni bir başlangıç noktası olarak görmeli, daima ileriye doğru bakmayı sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğamiral Ahmet İşci de Rusya'nın, Türkiye'nin kadim komşusu ve dostu olduğunu belirterek, Atatürk'ün "mareşal" ünvanını aldığı Sakarya Meydan Muharebesi sonrası zafer dolayısıyla Millet Meclisinde yaptığı konuşmayı hatırlattı.

İşci, "Atatürk, Sakarya Zaferi'nde Sovyet Rusya'nın siyasal, parasal ve teknik yardımda önemli bir rol oynadığını belirtmiş ve Sovyet halkının bugün, yarın ve her zaman Türkiye'nin dostluğuna güvenebileceğini söylemiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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