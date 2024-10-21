Atatürk Silüeti İzmir'e Yeniden Kazandırıldı - Son Dakika
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Atatürk Silüeti İzmir'e Yeniden Kazandırıldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe ve Urla arasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'ye tırmanışını simgeleyen metal panoyu yenileyerek yerine yerleştirdi. Hava koşulları nedeniyle devrilen pano, bakım ve onarım sürecinin ardından tekrar şehre kazandırıldı.

21.10.2024 10:03  Güncelleme: 11:26
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe ve Urla arasındaki Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'ye tırmanışını simgeleyen görüntüsünün resmedildiği metal panoyu yeniledi. Hava ve iklim koşulları nedeniyle yıpranarak devrilen Atatürk silüetini atölyede bakıma alan Fen İşleri Dairesi ekipleri, çürüyen metal aksamı ve dış görünümünü yenileyerek yerine yerleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe ile Urla arasında kalan ve şehri selamlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini yansıtan metal panoyu yenileyerek eski yerine yerleştirdi. Çeşme otoyolu ve çevresinde simge haline gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz sırasında Afyon Kocatepe'deki duruşunu simgeleyen pano, hava ve iklim koşullarının etkisiyle devrilmişti. Fen İşleri Dairesi ekipleri, ilk müdahaleyi yapsa da kaide metal ömrünü tamamladığı için iki günlük sürenin ardından tekrar devrildi. Bunun üzerine ekipler panoyu bulunduğu yerden kaldırarak bakıma aldı. Bakım süreci tamamlanan pano güçlendirilip yenilenerek yerine monte edildi.

"Atatürk silueti İzmir'i selamlamaya devam edecek"

Çalışma süreciyle ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan Şantiye Şube Müdürü Nedim Ersin Külekçi, "Naldöken'deki Fen İşleri Daire'mize ait atölyemizde gerekli bakım ve onarım çalışmasını yürüttük. Arka kısmında bulunan karkas taşıyıcı sistemin bütün elemanlarını yeniledik. Paslanmış ve çürümüş sac aksamları yeniledik ve boya işlemi uyguladık. Yaklaşık 10 günlük bir sürenin ardından yerine getirerek montajını yaptık. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti İzmir'imizi selamlamaya devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk Silüeti İzmir'e Yeniden Kazandırıldı - Son Dakika

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