Atatürk'ü Anma Etkinliği: 'Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu' Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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Atatürk'ü Anma Etkinliği: 'Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu' Kayıtları Başlıyor

Karşıyaka Belediyesi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı anısına 3 Kasım'da düzenlenecek 'Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'na kayıtların başladığını duyurdu. Koşuya kayıt olan her katılımcı için 3 adet fidan bağışı yapılacak.

15.10.2024 12:17  Güncelleme: 12:46
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi tarafından Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı anısına 3 Kasım'da düzenlenecek "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu"na kayıtlar başlıyor. Bu yıl, yangın felaketinde zarar gören doğal hayatın yeniden yeşermesine katkıda bulunmak amacıyla, koşuya yapılan her kayıt için 3 adet fidan bağışlanacak. Başkan Yıldız Ünsal, "Atamızı, O'nun yeşile olan saygısını yaşatarak anacağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu" 30'uncu kez start alacak. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen koşu, 3 Kasım Pazar günü yapılacak. Bu yıl; geçtiğimiz aylarda meydana gelen İzmir tarihinin en büyük orman yangını dolayısıyla zarar gören doğal hayatı yeniden kazanmak, ormanları canlandırmak amacıyla koşuya kayıtlar fidan bağışı karşılığında yapılacak. Kayıt sırasında yapılacak bağış ile Ege Orman Vakfı'nın fidan kampanyasına destek sağlanmış olacak.

Orman olmadan İzmir olmaz

Sınırlı kontenjan ile yapılacak koşuya katılmak isteyenler 17 Ekim Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla www.atadananayasaygikosusu.com adresinden kayıt yaptırabilecek. Koşuya katılmak isteyen vatandaşlar, başvuru formundaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra, bağış bedelini de ödeyerek kayıt işlemini tamamlamış olacak. Yapılan her kayıt, Ege Orman Vakfı'nın "Orman Olmadan İzmir Olmaz" kampanyası kapsamında 3 adet fidanın dikilmesine ve orman ekosisteminin yeniden canlanmasına katkı sağlayacak.

Tamamlayan herkese madalya

Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'nda katılımcıların kullanacağı göğüs numaraları, çipler ve koşu t-shirtleri 1-2 Kasım 2024 tarihlerinde, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Mavibahçe Alışveriş Merkezi'nde dağıtılacak. Kulüplü ve ferdi lisanslı sporcuların yanı sıra 10 yaş ve üzeri tüm vatandaşların katılımına açık olan yarış, erkeklerde ve kadınlarda 14 ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. Saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan start alacak koşunun bitiminde Zübeyde Hanım Anıt Mezarı önünde saat 10.15'te ödül töreni yapılacak. Kategorilerde ilk üçe giren katılımcılara kupa, yarışmayı tamamlayan tüm koşuculara da anı madalyası verilecek.

"İzmir'in yeşiline sahip çıkalım"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Belediyemizce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen 'Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'nu bu yıl da Karşıyaka'ya yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu kez adımlarımızı, büyük yangında yitirdiğimiz ormanlarımız için atacağız. Kayıt sırasında Ege Orman Vakfı'nın kampanyasına yapılacak fidan bağışları ile kaybettiğimiz doğal hayatı yeniden kazanmak için destekte bulunacağız. Herkesi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum, gelin İzmir'in yeşiline birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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