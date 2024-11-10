Atatürk\'ü Anma Töreni İslamabad\'da

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da anma töreni düzenlendi.
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında yapılan törene, Büyükelçi İrfan Neziroğlu, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmalar yapıldı.
Büyükelçi Neziroğlu, Atatürk anıtına çiçek ve gül bıraktı.???????
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